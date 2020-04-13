Рассмотрение апелляции Минюста по выплате 250 млн долл. офшорам Суркисов суд продолжит в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на среду, 15 апреля, рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя (Минюст) на постановление судьи Печерского районного суда, которым он обязал государственный Приватбанк выплатить более 250 млн долл. в пользу шести офшорных компаний братьев Суркисов, передаёт УНН со ссылкой на “Зеркало недели”.
Также отмечается, что в понедельник, 13 апреля, суд привлек к делу Кабинет министров в качестве третьего лица без самостоятельных требований.
Напомним, что на предыдущее заседание суда, 8 апреля, по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление о выплате офшорам Суркисов 250 млн долл. не позвали юристов ПриватБанка и Минфина.
Также напомним, ранее министр юстиции Малюська прокомментировал "самостоятельность" Минюста в подаче жалобы на решение Печерского суда от 2017 года.
"Ходатайство подано по письменной просьбе ПриватБанка, у которого возникли трудности в понимании и применении постановления об обеспечении иска. Скрин заявления представителя "Привата" ниже. Там же и описаны мотивы", - написал он на странице в Facebook.
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В ПриватБанке, впрочем, действия Малюськи сочли "странными".
"...банк обращается к исполнителю с заявлением, в котором подробно объясняет всю ситуацию. Это и есть то заявление, которое опубликовал вчера господин министр. Банк уже все выполнил в 2016 году. Что нам еще сделать? Государственный исполнитель принимает эту позицию и заходит с ней в Печерский районный суд за разъяснением. Важно отметить, что не только исполнитель зашел с заявлением о разъяснении, но и одна из офшорных компаний. Фактически в Печерском районном суде находилось 2 производства: одно по заявлению исполнителя у судьи Пидпалого, а второе по заявлению оффшорной компании у другого судьи", – пояснил юридический советник ПриватБанка в интервью "Новому времени".
В случае проигрыша позиции Минюста в суде, ПриватБанк могут обязать выплатить офшорным компаниям братьев Суркисов более 250 млн долл. или 7 млрд грн.