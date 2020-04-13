Рассмотрение апелляции Минюста по выплате 250 млн долл. офшорам Суркисов суд продолжит в среду

Также отмечается, что в понедельник, 13 апреля, суд привлек к делу Кабинет министров в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

Напомним, что на предыдущее заседание суда, 8 апреля, по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление о выплате офшорам Суркисов 250 млн долл. не позвали юристов ПриватБанка и Минфина.

Также напомним, ранее министр юстиции Малюська прокомментировал "самостоятельность" Минюста в подаче жалобы на решение Печерского суда от 2017 года.

"Ходатайство подано по письменной просьбе ПриватБанка, у которого возникли трудности в понимании и применении постановления об обеспечении иска. Скрин заявления представителя "Привата" ниже. Там же и описаны мотивы", - написал он на странице в Facebook.

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В ПриватБанке, впрочем, действия Малюськи сочли "странными".

"...банк обращается к исполнителю с заявлением, в котором подробно объясняет всю ситуацию. Это и есть то заявление, которое опубликовал вчера господин министр. Банк уже все выполнил в 2016 году. Что нам еще сделать? Государственный исполнитель принимает эту позицию и заходит с ней в Печерский районный суд за разъяснением. Важно отметить, что не только исполнитель зашел с заявлением о разъяснении, но и одна из офшорных компаний. Фактически в Печерском районном суде находилось 2 производства: одно по заявлению исполнителя у судьи Пидпалого, а второе по заявлению оффшорной компании у другого судьи", – пояснил юридический советник ПриватБанка в интервью "Новому времени".

В случае проигрыша позиции Минюста в суде, ПриватБанк могут обязать выплатить офшорным компаниям братьев Суркисов более 250 млн долл. или 7 млрд грн.