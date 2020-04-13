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Розгляд апеляції Мін'юсту щодо виплати 250 млн дол. офшорам Суркісів суд продовжить в середу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Київський апеляційний суд переніс на середу, 15 квітня, розгляд апеляційної скарги державного виконавця (Мін'юст) на постанову судді Печерського районного суду, яким він зобов'язав державний ПриватБанк виплатити більше 250 млн дол. на користь шести офшорних компаній братів Суркісів, передає УНН з посиланням на "Дзеркало тижня".

Також наголошується, що в понеділок, 13 квітня, суд залучив до справи Кабінет міністрів в якості третьої особи без самостійних вимог.

Нагадаємо, що на попереднє засідання суду, 8 квітня, з розгляду апеляційної скарги державного виконавця на постанову про виплату офшорам Суркісів 250 млн дол. не покликали юристів ПриватБанку і Мінфіну.

Також нагадаємо, раніше міністр юстиції Малюська прокоментував "самостійність" Мін'юсту в подачі скарги на рішення Печерського суду від 2017 року.

"Клопотання подано на письмове прохання ПриватБанку, у якого виникли труднощі в розумінні та застосуванні ухвали про забезпечення позову. Скрін заяви представника "Привату" нижче. Там же і описані мотиви", - написав він на сторінці в Facebook.

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У ПриватБанку, втім, дії Малюськи визнали "дивними".

"... банк звертається до виконавця з заявою, в якій докладно пояснює всю ситуацію. Це і є та заява, яку опублікував вчора пан міністр. Банк вже все виконав в 2016 році. Що нам ще зробити? Державний виконавець приймає цю позицію і заходить з нею в Печерський районний суд за роз'ясненням. Важливо відзначити, що не тільки виконавець зайшов із заявою про роз'яснення, а й одна з офшорних компаній. Фактично в Печерському районному суді перебувало 2 провадження: одне за заявою виконавця у судді Підпалого, а друге за заявою офшорної компанії в іншого судді", - пояснив юридичний радник ПриватБанку в інтерв'ю "Новому времени".

У разі програшу позиції Мін'юсту в суді, ПриватБанк можуть зобов'язати виплатити офшорним компаніям братів Суркісів більше 250 млн дол. або 7 млрд грн.

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