Органи влади не демонструють єдності у протистоянні Суркісам по "справі Привату" - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Позов родини українських олігархів Суркісів до НБУ у справі націоналізації ПриватБанку — це питання захисту національних інтересів. І позиція органів державної влади по цьому питанню має бути єдиною. На жаль, але поки що, так не виглядає. Таку думку у коментарі УНН озвучив політолог Андрій Смолій.
“Позиція Мін‘юсту, Офісу генпрокурора і СБУ має бути в цьому випадку чіткою, зрозумілою і головне єдиною. У нас цього нема. Деякі органи державної влади стоять не на позиції захисту національних інтересів у справі Привату. Справа Привату — це і питання Коломойського і братів Суркісів.
Ми ж бачили певні повідомлення, в тому числі, від пана Рябошапки, який заявив, що пригальмовує у питанні повернення коштів і взагалі судових процесів — СБУ, пан Баканов. А Мін’юст теж займає іноді не зовсім чітку позицію, яка може бути сприйняти, в тому числі, судовими органами як така, що сприяє поверненню активів Коломойському і Суркісам”, — сказав Смолій.
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За його словами, поки що, чітку державницьку позицію у спорі за Приват (окрім, звичайно, НБУ) зайняв тільки Офіс генерального прокурора. І політолог сподівається, що заяви на захист інтересів держави Генпрокурора Ірини Венедіктової насправді щирі.
“В цілому, ми ж бачимо, як Суркіси раз за разом виграють різні суди. І тому, на мою думку, тут мова не лише про юридичні аргументи, але й політичні домовленості.
Ми, навіть, можемо говорити про певну залежність окремих представників влади в різних ешелонах від колишнього власника Привату. Але є ще вимоги МВФ. І ось тільки зараз, коли вже є реальна загроза дефолту, зрушилося із місця питання так званого „антиколомойського“ закону”, — додав Смолій.
Нагадаємо, за словами Венедіктової, прокурори, забезпечуючи участь у справі щодо націоналізації ПриватБанку, “переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя”.