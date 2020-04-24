Органи влади не демонструють єдності у протистоянні Суркісам по "справі Привату" - політолог

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Позов родини українських олігархів Суркісів до НБУ у справі націоналізації ПриватБанку — це питання захисту національних інтересів. І позиція органів державної влади по цьому питанню має бути єдиною. На жаль, але поки що, так не виглядає. Таку думку у коментарі УНН озвучив політолог Андрій Смолій.