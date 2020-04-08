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Малюська прокоментував суд у справі "Привату" та інформацію про хабар від Суркісів

Малюська прокоментував суд у справі "Привату" та інформацію про хабар від Суркісів

Київ • УНН

 • 13597 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував ухвалу Печерського районного суду міста Києва у так званій "справі Суркісів", передає УНН із посиланням на сторінку міністра у Facebook.

Мова про справу №757/499/17-ц. Міністр пише, що до ухвали Печерського райсуду в цій справі у користувачів Facebook виникло багато запитань. Тож Малюська дав відповіді на них.

Так, міністр відповів, чому державний виконавець подав клопотання про роз'яснення ухвали суду від 2017 року.

"Клопотання подано на письмове прохання ПриватБанку, у якого виникли труднощі у розумінні і застосуванні ухвали про забезпечення позову. Скрін заяви представника "Привату" нижче. Там же і описані мотиви", - пише Малюська.

Крім того, міністр пояснив, "чому Мін'юст приймає самостійні рішення, як поводити себе у справі, а не керується порадами/вказівками юристів "Привату".

"З трьох причин:

▪️ бо ми несемо за свої дії відповідальність, а не юридичні радники "Привату";

▪️ бо радники "Привату" стали ініціаторами клопотання, яке призвело до ухвали суду, вказаної вище. Один раз пішли на зустріч "профі" та високооплачуваним юристам, результат бачать усі. Цього більше, ніж досить;

▪️ подальші рекомендації юристів "Привату" ще більш екзотичні та, м'яко кажучи, ніяк не кореспондують змісту законодавства", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Борги "Запоріжжяобленерго": Суркіси просили у суду розстрочку, але кошти партнерам так і не віддали.

Малюська також відповів на провокативне запитання користувачів про те, який розмір хабара отримали працівники Мін'юсту "за гру на стороні Суркісів".

"Ніякий. Користувачі Facebook звинувачують державного виконавця у тому, що це його вина, що суд виніс ухвалу, яка, на думку окремих користувачів Facebook, є незаконною. Оскільки ухвала винесена за результатами клопотання державного виконавця. Таке мислення - це приблизно те саме, що звинувачувати у згвалтуванні дівчину, яка носить коротку спідницю, бо "сама спровокувала", - пише міністр.

На запитання про те, чому Мін'юст слухає справу без участі представників "Привату", Малюська заявив, що міністерство не слухає справу. Це робить суд, додав він.

Також міністр пояснив, чому Мін'юст подав апеляційну скаргу на ухвалу суду.

"Бо вважаємо ухвалу суду першої інстанції незаконною і використовуємо наявні процесуальні механізми її скасувати. Взагалі питання досить дивне. Невже варто було залишити усе, як є?", - резюмував міністр.

Нагадаємо, вчора на сьогодні було анонсоване засідання Київського апеляційного суду (вул. Солом'янська, 2а) з розгляду апеляційної скарги державного виконавця на ухвалу судді Печерського районного суду щодо, фактично, стягнення з ПриватБанку більше 250 млн доларів на користь офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів.

ПриватБанк повідомив, що його юристів на засідання не запросили.

Згодом з'явилася інформація про нібито перенесення вказанного засідання на іншу дату, яку саме – не уточнювалося.

Проте, сьогодні КАС об 11:30 все одно приступив до розгляду апелаційної скарги - без юристів "Привату".

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