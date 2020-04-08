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Малюська прокомментировал суд по делу "Привата" и информацию о взятке от Суркисов

Малюська прокомментировал суд по делу "Привата" и информацию о взятке от Суркисов

Киев  •  УНН

 • 13594 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал постановление Печерского районного суда города Киева по так называемому "делу Суркисов", передает УНН со ссылкой на страницу министра в Facebook.

Речь о деле №757/499/17-ц. Министр пишет, что с постановлением Печерского райсуда в этом деле у пользователей Facebook возникло много вопросов. Поэтому Малюська дал ответы на них.

Так, министр ответил, почему государственный исполнитель подал ходатайство о разъяснении решения суда от 2017 года.

"Ходатайство подано по письменной просьбе ПриватБанка, у которого возникли трудности в понимании и применении постановления об обеспечении иска. Скрин заявления представителя "Привата" ниже. Там же и описаны мотивы", - пишет Малюська.

Кроме того, министр объяснил, "почему Минюст принимает самостоятельные решения, как вести себя в деле, а не руководствуется советами/указаниями юристов "Привата".

"По трем причинам:

▪️ потому что мы несем за свои действия ответственность, а не юридические советники "Привата";

▪️ потому советники "Привата" стали инициаторами ходатайства, которое привело к постановлению суда, указанное выше. Однажды пошли на встречу "профи" и высокооплачиваемым юристам, результат видят все. Этого больше чем достаточно;

▪️ дальнейшие рекомендации юристов "Привата" еще более экзотические и, мягко говоря, никак не корреспондируют содержанию законодательства", - написал он.

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Малюська также ответил на провокационный вопрос пользователей о том, какой размер взятки получили работники Минюста "за игру на стороне Суркисов".

"Никакой. Пользователи Facebook обвиняют государственного исполнителя в том, что это его вина, что суд вынес решение, которое, по мнению отдельных пользователей Facebook, является незаконным. Поскольку решение вынесено по результатам ходатайства государственного исполнителя. Такое мышление - это примерно то же, что обвинять в изнасиловании девушку, которая носит короткую юбку, потому что "сама спровоцировала", - пишет министр.

На вопрос о том, почему Минюст слушает дело без участия представителей "Привата", Малюська заявил, что министерство не слушает дело. Это делает суд, добавил он.

Также министр объяснил, почему Минюст подал апелляционную жалобу на определение суда.

"Ибо считаем решение суда первой инстанции незаконным и используем имеющиеся процессуальные механизмы его отменить. Вообще вопрос довольно странный. Неужели стоило оставить все, как есть?", - резюмировал министр.

Напомним, вчера на сегодня было анонсировано заседание Киевского апелляционного суда (ул. Соломенская, 2а) по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда по фактическом взыскании с ПриватБанка больше 250 млн долларов в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

ПриватБанк сообщил, что его юристов на заседание не пригласили.

Впоследствии появилась информация о якобы переносе указанного заседания на другую дату, какую именно - не уточнялось.

Однако, сегодня КАС в 11:30 все равно приступил к рассмотрению апелацийнои жалобы - без юристов "Привата".

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