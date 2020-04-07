Борги "Запоріжжяобленерго": Суркіси просили у суду розстрочку, але кошти партнерам так і не віддали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Господарський суд Запорізької області видав наказ про примусове виконання судового рішення щодо стягнення із ПАТ “Запоріжжяобленерго” на користь ТОВ “Біо-Агро” заборгованості у сумі 671,2 тис. грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
За даним реєстру, у 2014 році “Запоріжжяобленерго” та “Біо-Агро” уклали договір про постачання електричної енергії на суму 755,1 тис. грн. Втім, “Запоріжжяобленерго” відповідно до договору сплатило “Біо-Агро” лише 83,8 тис. грн. Решту — 671 тис. грн — компанія не сплатила, і “Біо-Агро” подало до суду.
Позов “Біо-Агро” до “Запоріжжяобленерго” було задоволено у повному обсязі. 5 листопада 2019 року Господарський суд Запорізької області ухвалив стягнути із “Запоріжжяобленерго” заборгованість у сумі 671 тис. грн.
Крім того, суд, на прохання відповідача (“Запоріжжяобленерго”) дозволив йому сплатити борги у розстрочку. Виконання рішення було розстрочене на 6 місяців, починаючи з 28 листопада 2019 року.
Однак, “Запоріжжяобленерго” рішення суду все одно не виконало. Відтак, на початку березня цього року суд видав наказ про примусове стягнення із ПАТ “Запоріжжяобленерго” на користь ТОВ “Біо-Агро” заборгованості у сумі 671,2 тис. грн.
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Зауважимо, “Запоріжжяобленерго” фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані енергетичні схеми “Крючкова-Суркісів” через компанію “Енергомережа”.
За підсумками розслідування, колишній керівник “Енергомережі” Дмитро Крючков вже отримав підозру.
Останнього називають “людиною Суркісів”, хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні “Динамо”).
Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.
Крім того, під час обшуків офісів “Динамо”, детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок “Енергомережі”.
Довідка: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію “Lex Perfecta” (Кіпр) записано 16,52% підприємства.