Борги "Запоріжжяобленерго": Суркіси просили у суду розстрочку, але кошти партнерам так і не віддали

ukru
12:11 • 39400 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 67635 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 102192 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 118892 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 120524 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 171600 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142005 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148416 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148896 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129485 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 120053 перегляди
Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

20 березня, 04:27 • 26448 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 120420 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 110040 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 40285 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 39396 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 67635 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 102192 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 118891 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 120524 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 9385 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 18547 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108099 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108420 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125882 перегляди
Актуальне
Борги "Запоріжжяобленерго": Суркіси просили у суду розстрочку, але кошти партнерам так і не віддали

Борги "Запоріжжяобленерго": Суркіси просили у суду розстрочку, але кошти партнерам так і не віддали

Київ • УНН

 • 16693 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Господарський суд Запорізької області видав наказ про примусове виконання судового рішення щодо стягнення із ПАТ “Запоріжжяобленерго” на користь ТОВ “Біо-Агро” заборгованості у сумі 671,2 тис. грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

За даним реєстру, у 2014 році “Запоріжжяобленерго” та “Біо-Агро” уклали договір про постачання електричної енергії на суму 755,1 тис. грн. Втім, “Запоріжжяобленерго” відповідно до договору сплатило “Біо-Агро” лише 83,8 тис. грн. Решту — 671 тис. грн — компанія не сплатила, і “Біо-Агро” подало до суду.

Позов “Біо-Агро” до “Запоріжжяобленерго” було задоволено у повному обсязі. 5 листопада 2019 року Господарський суд Запорізької області ухвалив стягнути із “Запоріжжяобленерго” заборгованість у сумі 671 тис. грн.

Крім того, суд, на прохання відповідача (“Запоріжжяобленерго”) дозволив йому сплатити борги у розстрочку. Виконання рішення було розстрочене на 6 місяців, починаючи з 28 листопада 2019 року.

Однак, “Запоріжжяобленерго” рішення суду все одно не виконало. Відтак, на початку березня цього року суд видав наказ про примусове стягнення із ПАТ “Запоріжжяобленерго” на користь ТОВ “Біо-Агро” заборгованості у сумі 671,2 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обленерго Суркісів має понад 860 млн грн податкового боргу

Зауважимо, “Запоріжжяобленерго” фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані енергетичні схеми “Крючкова-Суркісів” через компанію “Енергомережа”.

За підсумками розслідування, колишній керівник “Енергомережі” Дмитро Крючков вже отримав підозру.

Останнього називають “людиною Суркісів”, хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні “Динамо”).

Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.

Крім того, під час обшуків офісів “Динамо”, детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок “Енергомережі”.

Довідка: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію “Lex Perfecta” (Кіпр) записано 16,52% підприємства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32