Обленерго Суркісів має понад 860 млн грн податкового боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Податковий борг ПАТ "Запоріжжяобленерго" становить 864,9 млн грн. Про це свідчать дані аналітичного порталу Youcontrol, передає УНН.
“Платник податків („Запоріжжяобленерго“ — ред.) має податковий борг 864 946 005 грн станом на 01.03.2020”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, аналітична система підрахувала, що протягом останніх трьох років “Запоріжжяобленерго” фігурувало у 55 кримінальних судових справах.
Також, станом на 3 квітня поточного року, проти “Запоріжжяобленерго” відрито 6 виконавчих проваджень.
Зауважимо, що “Запоріжжяобленерго” фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані енергетичні схеми “Крючкова-Суркісів” через компанію “Енергомережа”.
За підсумками розслідування, колишній керівник “Енергомережі” Дмитро Крючков вже отримав підозру.
Останнього називають “людиною Суркісів”, хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні “Динамо”).
Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.
Крім того, під час обшуків офісів “Динамо”, детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок “Енергомережі”.
Довідка: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію “Lex Perfecta” (Кіпр) записано 16,52% підприємства.