Завдані "Енергомережею" збитки можна відшкодувати арештом активів Суркісів - експерт

На його переконання, за нового Президента Зеленського розслідування справи НАБУ за підозрою Дмитра Крючкова (екс-керівника “Енергомережі” — ред.) та інших фігурантів справи має пришвидшитися.

“Ми маємо нового Президента. І Зеленський, до речі, досить непогано реагує на запити суспільства. Тому, якщо НАБУ не пришвидшить розслідування справи, то буде знайдено механізм впливу щодо пришвидшення розгляду, особливо у тих кримінальних провадженнях, які стосуються інтересів олігархів. Крім того, може бути піднято питання доцільності існування таких інституцій (НАБУ, ДБР — ред.), не зважаючи на те, що їх створення базується на стратегічних домовленостях із міжнародними експертами”, — зазначив Дзівідзінський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР отримало доступ до документів справи “Крючкова-Суркісів”

За словами експерта, головна мета корупційних проваджень полягає не лише у покаранні винних, але й для того, щоб повернути державі те, що було вкрадено — компенсувати завдані корупційними схемами збитки. У справі “Енергомережі” вони оцінюються щонайменше у 1,4 млрд грн.

Відповідно, вважає Дзівідзінський, вже сьогодні слідчі повинні вживати заходів на повернення коштів державі. Для цього вони мають повноваження накладати арешти на матеріальні активи фігурантів провадження, серед яких відомі олігархи Суркіси.

“(Задля відшкодування збитків — ред.) можна арештовувати частину активів братів Суркісів. Як запобіжний захід, що передбачений юридичними процедурами. Ми бачимо таку роботу на прикладі ГПУ, хоч кволо, нехай не так активно, як би хотілося, але втілюють у життя механізм відшкодування коштів бюджету”, — сказав він.

Дзівідзінський зауважив, що сьогодні ризики не повернути державі вкрадене на енергетичних оборудках зростають через спроби Суркісів повернутися на політичний “олімп”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Холодницький про схему “Крючкова-Суркісів”: гроші реально були вкрадені

“Зважаючи, що брати Суркіси поступово, після середини 90-х і другої половини 90-х років, відійшли з публічної політики в умовне політичне небуття, а зараз один з них опинився у списку політичної сили "Опозиційна платформа — За життя", то є певні ризики.

Існує припущення. В експертному колі ми вже погодилися, що, цілком ймовірно, йдеться про розподіл списку на групи впливу: умовно Медведчука, до яких відносяться Суркіси, умовно групи Столара, умовно Бойка-Льовочкіна.

Якщо зважити, що в вищу частину списку потрапили такі люди, і подивитися на соціологію, то цілком варто припускати, що через деякий час після проведення парламентських виборів ці люди можуть стати умовно "новою українською владою“. Як на мене, все це є непростим викликом, бо це абсолютно протирічить тим вимогам, які суспільство двічі — спочатку в 2014, а тепер вже із запитом на нові обличчя — відстояло”, — зазначив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Холодницький прокоментував ймовірність перехресного допиту Крючкова і Суркісів

На переконання Дзівідзінського, це робиться з чіткою метою.

“Я певен, що навряд чи у Суркісів прокинулося якесь велике бажання займатися законотворчою діяльністю, і що вони у своєму статусі й віці вирішили сидіти та писати закони. Скоріше, вони можуть уникнути відповідальності, сховавшись за депутатською недоторканністю. Перебуваючи у владі, вони можуть мати вплив на розгляд справ, у тому числі по корупції в енергетиці”, - додав він.

Нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають “людиною Суркісів”.

При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”.

Лещенко вважає, що Назар Холодницький намагається вивести Суркісів з-під підозри.

“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому, проводив цей допит без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницького з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб "Черкасиобленерго“, і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять”, — зазначив Лещенко.

Додамо, що САП дійсно вже тричі не погодив підозри НАБУ для фігурантів провадження “Енергомережі” та повернув їх детективам без пояснень та коментарів.