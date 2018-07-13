Холодницький перешкоджає слідству НАБУ у справі проти Суркісів - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Слідчі НАБУ у справі щодо незаконного відступлення права вимоги боргів за електроенергію від “Запоріжжяобленерго” до “Енергомережі” повсякчас стикаються із перешкодами у розслідуванні від керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат Сергій Лещенко.
Холодницький також перешкоджає НАБУ у розслідуванні справи щодо махінацій із боргами “Черкасиобленерго”, додав нардеп.
“Йдеться про дві справи, які розслідують НАБУ, які мають давню історію. Це, до речі, є одними із перших проваджень, які розпочали розслідувати НАБУ у своїй кар’єрі. Замість того, щоб платити обленерго, гроші йшли на приватні сектори, пов’язані із Суркісами”, — розповів Лещенко.
Про те, що Холодницький перешкоджає слідству НАБУ у справі Суркісів, свідчить багато фактів, зазначив Лещенко.
“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому проводив цей допит, не залучаючи детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою.
По-друге, прокурорами Холодницького із серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо службових осіб „Черкасиобленерго“, і замість цього їх направляють до поліції. Тобто справу футболять”, — зазначив Лещенко.
Також САП приховала документи, що можуть бути використані як доказ у справі, додав нардеп.
“Свого часу деякі документи, які можуть бути використані як доказ у справі, були отримані САП. Їх залишили при вході у САП невідомі особи. Так от, замість того, щоб передати їх до НАБУ, яке розслідує цю справу, САП тримала їх (документи — ред.) у себе.
А ще — прокурори САП понад 4 місяці вивчали два клопотання, які подавали НАБУшники щодо тимчасового доступу до банківської таємниці однієї із компаній одного із братів Суркісів, а також до електронної адреси одного з можливих співучасників злочину. От вони 4 місяці тримали це клопотання і повернули його зараз без погодження”, — розповів Лещенко.
Як писав УНН, в рамках кримінального провадження по “Запоріжжяобленерго”, ГПУ запросила у Німеччини екстрадицію екс-керівника компанії "Енергомережа"та колишнього депутата ВРУ Дмитра Крючкова.