Холодницький перешкоджає слідству НАБУ у справі проти Суркісів - нардеп

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51586 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 105045 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 100401 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 127472 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 104335 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119892 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160395 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190052 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294816 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167296 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 50029 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 54072 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 50436 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 76871 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 38426 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 127472 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164333 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294817 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224964 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30418 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51782 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56554 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54851 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69059 перегляди
Актуальне
Холодницький перешкоджає слідству НАБУ у справі проти Суркісів - нардеп

Холодницький перешкоджає слідству НАБУ у справі проти Суркісів - нардеп

Київ • УНН

 • 15873 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Слідчі НАБУ у справі щодо незаконного відступлення права вимоги боргів за електроенергію від “Запоріжжяобленерго” до “Енергомережі” повсякчас стикаються із перешкодами у розслідуванні від керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

Холодницький також перешкоджає НАБУ у розслідуванні справи щодо махінацій із боргами “Черкасиобленерго”, додав нардеп.

“Йдеться про дві справи, які розслідують НАБУ, які мають давню історію. Це, до речі, є одними із перших проваджень, які розпочали розслідувати НАБУ у своїй кар’єрі. Замість того, щоб платити обленерго, гроші йшли на приватні сектори, пов’язані із Суркісами”, — розповів Лещенко.

Про те, що Холодницький перешкоджає слідству НАБУ у справі Суркісів, свідчить багато фактів, зазначив Лещенко.

“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому проводив цей допит, не залучаючи детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою.

По-друге, прокурорами Холодницького із серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо службових осіб „Черкасиобленерго“, і замість цього їх направляють до поліції. Тобто справу футболять”, — зазначив Лещенко.

Також САП приховала документи, що можуть бути використані як доказ у справі, додав нардеп.

“Свого часу деякі документи, які можуть бути використані як доказ у справі, були отримані САП. Їх залишили при вході у САП невідомі особи. Так от, замість того, щоб передати їх до НАБУ, яке розслідує цю справу, САП тримала їх (документи — ред.) у себе.

А ще — прокурори САП понад 4 місяці вивчали два клопотання, які подавали НАБУшники щодо тимчасового доступу до банківської таємниці однієї із компаній одного із братів Суркісів, а також до електронної адреси одного з можливих співучасників злочину. От вони 4 місяці тримали це клопотання і повернули його зараз без погодження”, — розповів Лещенко.

Як писав УНН, в рамках кримінального провадження по “Запоріжжяобленерго”, ГПУ запросила у Німеччини екстрадицію екс-керівника компанії "Енергомережа"та колишнього депутата ВРУ Дмитра Крючкова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,628.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,050.55
Ethereum
$2,071.70