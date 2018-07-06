Справа "Запоріжжяобленерго": ГПУ запросила у Німеччини екстрадицію Крючкова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Генеральна прокуратура України запросила у Німеччини екстрадицію до України колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", колишнього депутата ВРУ Дмитра Крючкова. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
“Генеральною прокуратурою України 27.04.2018 компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина скеровано запит про видачу Крючкова Д.В. для притягнення до кримінальної відповідальності”, — йдеться у відповіді.
У Генпрокуратурі додали, що на теперішній час інформація про результати розгляду вказаного запиту з боку німецьких правоохоронців ще не надходила.
Нагадаємо, Крючкова, який близько року переховувався від правоохоронних органів, було затримано 14 квітня на території Німеччини. Українські правоохоронні органи підозрюють Крючкова у розкраданні коштів “Запоріжжяобленерго”. Йдеться, зокрема, про справу, розслідувану НАБУ, щодо незаконного відступлення права вимоги боргів за електроенергію від “Запоріжжяобленерго” до “Енергомережі”. Внаслідок схеми, за попередні оцінками, Україні було нанесено збиток у розмірі близько 2 млн грн.
ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів, начебто, входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.
“Очевидно, що за схемою ”Енергомережі“, і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі “Енергомережі” вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі“, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.
Також, як зазначають українські видання, міноритарними акціонерами “Запоріжжяобленерго” є групи, близькі до Костянтина Григоришина, Ігоря Коломойського та братів Григорія та Ігоря Суркісів.
Зауважимо, що Крючков був народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко і був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.