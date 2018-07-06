Справа "Запоріжжяобленерго": ГПУ запросила у Німеччини екстрадицію Крючкова

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53435 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109327 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102645 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130567 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106310 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120746 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161145 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190139 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295724 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

25 березня, 17:47 • 29488 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 32184 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 31790 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 30956 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 21387 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130567 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165287 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295724 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225786 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31365 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52315 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57023 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55277 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69481 перегляди
Актуальне
Справа "Запоріжжяобленерго": ГПУ запросила у Німеччини екстрадицію Крючкова

Справа "Запоріжжяобленерго": ГПУ запросила у Німеччини екстрадицію Крючкова

Київ • УНН

 • 19033 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Генеральна прокуратура України запросила у Німеччини екстрадицію до України колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", колишнього депутата ВРУ Дмитра Крючкова. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

“Генеральною прокуратурою України 27.04.2018 компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина скеровано запит про видачу Крючкова Д.В. для притягнення до кримінальної відповідальності”, — йдеться у відповіді.

У Генпрокуратурі додали, що на теперішній час інформація про результати розгляду вказаного запиту з боку німецьких правоохоронців ще не надходила.

Нагадаємо, Крючкова, який близько року переховувався від правоохоронних органів, було затримано 14 квітня на території Німеччини. Українські правоохоронні органи підозрюють Крючкова у розкраданні коштів “Запоріжжяобленерго”. Йдеться, зокрема, про справу, розслідувану НАБУ, щодо незаконного відступлення права вимоги боргів за електроенергію від “Запоріжжяобленерго” до “Енергомережі”. Внаслідок схеми, за попередні оцінками, Україні було нанесено збиток у розмірі близько 2 млн грн.

ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів, начебто, входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.

“Очевидно, що за схемою ”Енергомережі“, і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі “Енергомережі” вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі“, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.

Також, як зазначають українські видання, міноритарними акціонерами “Запоріжжяобленерго” є групи, близькі до Костянтина Григоришина, Ігоря Коломойського та братів Григорія та Ігоря Суркісів.

Зауважимо, що Крючков був народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко і був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56