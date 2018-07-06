Дело "Запорожьеоблэнерго": ГПУ запросила у Германии экстрадицию Крючкова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины запросила у Германии экстрадицию в Украину бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергомережа", бывшего депутата ВРУ Дмитрия Крючкова. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
"Генеральной прокуратурой Украины 27.04.2018 компетентным органам Федеративной Республики Германия направлено запрос о выдаче Крючкова Д.В. для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в ответе.
В Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время информация о результатах рассмотрения указанного запроса со стороны немецких правоохранителей еще не поступала.
Напомним, Крючков, который около года скрывался от правоохранительных органов, был задержан 14 апреля на территории Германии. Украинские правоохранительные органы подозревают Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Речь идет о деле, расследуемом НАБУ, о незаконном уступлении права требования долгов за электроэнергию от "Запорожьеоблэнерго" к "Энергомереже". В результате схемы, по предварительным оценкам, Украине был нанесен ущерб в размере около 2 млн грн.
СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев якобы входили в руководящие органы компании "Энергомережи".
"Очевидно, что за схемой "Энергомережи", и не только за ней, действительно стоял мозг более серьезный, чем его собственный (Крючкова - ред.), а именно - мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одна участие в схеме "Энергомережи" уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы", - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинский.
Также, как отмечают украинские издания, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.
Заметим, что Крючков был народным депутатом Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко и был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.