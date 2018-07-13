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Холодницкий препятствует следствию НАБУ по делу против Суркисов - нардеп

Холодницкий препятствует следствию НАБУ по делу против Суркисов - нардеп

Киев  •  УНН

 • 15866 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Следователи НАБУ по делу о незаконной уступке права требования долгов за электроэнергию от "Запорожьеоблэнерго" к "Энергосети" постоянно сталкиваются с препятствиями в расследовании от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

Холодницкий также препятствует НАБУ в расследовании дела о махинациях с долгами “Черкассыоблэнерго”, добавил нардеп.

“Речь идет о двух делах, которые расследуют НАБУ, у которых давняя история. Это, кстати, одни из первых производств, которые начали расследовать НАБУ в своей карьере. Вместо того, чтобы платить облэнерго, деньги шли на частные секторы, связанные с Суркисами”, — рассказал Лещенко.

О том, что Холодницкий препятствует следствию НАБУ по делу Суркисов, свидетельствует много фактов, отметил Лещенко.

“В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем проводил этот допрос без детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий — ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем.

Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении относительно должностных лиц „Черкассыоблэнерго“, и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят”, — отметил Лещенко.

Также САП скрыла документы, которые могут быть использованы в качестве доказательства по делу, добавил нардеп.

“В свое время некоторые документы, которые могут быть использованы в качестве доказательства по делу, были получены САП. Их оставили при входе в САП неизвестные лица. Так вот, вместо того, чтобы передать их в НАБУ, которое расследует это дело, САП держала их (документы — ред.) у себя.

А еще — прокуроры САП более 4 месяцев изучали два ходатайства, которые подавали НАБУшники о временном доступе к банковской тайне одной из компаний одного из братьев Суркисов, а также к электронной почте одного из возможных соучастников преступления. Вот они 4 месяца держали это ходатайство и вернули его сейчас без согласования”, - рассказал Лещенко.

Как писал УНН, в рамках уголовного производства по “Запорожьеоблэнерго”, ГПУ запросила у Германии экстрадицию экс-руководителя компании “Энергосеть” и бывшего депутата ВРУ Дмитрия Крючкова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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