У Крючкова є вагома причина замовчувати участь Суркісів в енергетичній корупції - експерт

“По-перше, Крючков є бізнес-партнером братів Суркісів уже давно. І він представляє якраз сторону Суркісів у цій справі. Тому, вони втрьох зараз повертають ситуацію таким чином, щоб виглядати „постраждалими“ у справі НАБУ. Хочуть здатися постраждалою стороною, яку, начебто, рекетували Порошенко, Кононенко та інші. Тож я думаю, що це така собі лінія захисту”, — сказав він.

Павловський також наголосив на тому, у справі “Енергомережі”, попри 4 роки слідства, досі так і не вдалося досягнути відчутного результату.

“Загалом, жодна справа, яка розглядалася, резонансна — не доведена НАБУ до логічного завершення — тобто, до правового висновку суду. По жодній справі немає остаточного рішення. Думаю, що НАБУ подобається сам процес, а не результат. Але сподіваюся, що буде доведена до вироку справа ("Енергомережі" - ред.), адже у ній йдеться про мільярдні збитки для державного бюджету”, — резюмував він.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці з 2015 року. Детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”.

У Холодницького, зокрема, вже тричі повертали в НАБУ проекти підозр фігурантам вказаної справ без погодження та пояснення причин.