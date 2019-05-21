Підозри у справі "Крючкова-Суркісів" САП повернула без будь-яких аргументів — НАБУ

У НАБУ уточнили, що в рамках розслідування кримінального провадження №52016000000000235 детективи повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 ККУ голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитру Крючкову.

Поряд з цим, НАБУ було здобуто достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень іншим особам. Відтак, 9 квітня Національне бюро скерувало проекти письмових повідомлень про підозри іншим фігурантам провадження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

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"Зазначені проекти повідомлень про підозру не погоджені прокурором та 14.05.2019 повернуті до Національного бюро без надання вказівок щодо проведення додаткових слідчих та процесуальних дій", - уточнили в НАБУ.

Коментувати такі дії САП у Бюро відмовилися, уточнивши, що детективи утримуються від оціночних висловлювань на адресу прокурорів та публічного обговорення протиріч у питаннях, які стосуються досудового розслідування.

Нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова у привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережі", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, в тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенко, Суркісами і іншими особами.

За словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає глава САП Назар Холодницький".

"У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому, проводив цей допит без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький - ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницького з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб "Черкасиобленерго", і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять", - зазначив Лещенко.