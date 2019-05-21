Подозрения по делу "Крючкова-Суркисов" САП вернула без каких-либо аргументов — НАБУ

В НАБУ уточнили, что в рамках расследования уголовного производства №52016000000000235 детективы сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову.

Наряду с этим, НАБУ было получено достаточно доказательств для подозрения в совершении уголовных преступлений другим лицам. Поэтому, 9 апреля Национальное бюро направило проекты письменных сообщений о подозрениях другим фигурантам производства в Специализированную антикоррупционную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины.

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"Указанные проекты сообщений о подозрении не согласованы прокурором и 14.05.2019 возвращены в Национальный бюро без возражений относительно проведения дополнительных следственных и процессуальных действий", - уточнили в НАБУ.

Комментировать такие действия САП в Бюро отказались, уточнив, что детективы воздерживаются от оценочных высказываний в адрес прокуроров и публичного обсуждения противоречий в вопросах, касающихся досудебного расследования.

Напомним, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "энергосети", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов " Схем ", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосеть" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. При чем, проводил этот допрос без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.