Конененка з підозрюваним Крючковим познайомили Суркіси, - Коломойський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував хід кримінального провадження НАБУ щодо корупційних схем на енергетичному ринку України, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як відомо, підозрюваним у вищезгаданому кримінальному провадженні є екс-глава компанії "енергомережі" Дмитро Крючков.
"Я знаю Крючкова особисто. Він пройдисвіт, аферист і шахрай", - заявив Коломойський.
За словами бізнесмена, Крючков "грабував" вітчизняні обленерго.
"Крючков - це людина, який грабував наші обленерго, наші підприємства і носив гроші Кононенку (фігурант журналістського розслідування програми "Схеми", заступник голови фракції " Блок Петра Порошенко "у Верховній Раді, - ред.). Що тут знати, всі це знають. НАБУ знає, і прокуратура знає, і антикорупційна прокуратура знає. Я чув навіть, що Крючков планує піти на угоду зі слідством", - заявив Коломойський.
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Бізнесмен додав, що знайомство Кононенка і Крючкова відбулося за сприяння братів Ігоря та Григорія Суркісів (фігуранти журналістського розслідування програми "Схеми", - ред.).
"Суркіси познайомили Крючкова з Кононенко", - сказав Коломойський.
Відзначимо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" в розмірі понад 300 млн грн.
Але мова йде не тільки про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "енергомережі", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, в тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенко, Суркісами і іншими особами.
За словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "енергомережі" "перешкоджає глава САП Назар Холодницький".
"У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. Причому проводив цей допит, без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький - ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницького з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб "Черкасиобленерго", і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять", - зазначив Лещенко.