Конененко с подозреваемым Крючковым познакомили Суркисы, — Коломойский

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал ход уголовного производства НАБУ относительно коррупционных схем на энергетическом рынке Украины, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Как известно, подозреваемым в вышеупомянутом уголовном производстве является экс-глава компании “Энергосеть” Дмитрий Крючков.

“Я знаю Крючкова лично. Он проходимец, аферист и мошенник”, — заявил Коломойский.

По словам бизнесмена, Крючков “грабил” отечественные облэнерго.

“Крючков — это человек, который грабил наши облэнерго, наши предприятия и носил деньги Кононенко (фигурант журналистского расследования программы „Схемы“, заместитель председателя фракции „Блок Петра Порошенко“ в Верховной Раде, — ред.). Что здесь знать, все это знают. НАБУ знает, и прокуратура знает, и антикоррупционная прокуратура знает. Я слышал даже, что Крючков планирует пойти на сделку со следствием”, — заявил Коломойский.

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Бизнесмен добавил, что знакомство Кононенко и Крючкова состоялось при содействии братьев Игоря и Григория Суркисов (фигуранты журналистского расследования программы “Схемы”, — ред.).

“Суркисы познакомили Крючкова с Кононенко”, — сказал Коломойский.

Отметим, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств “Запорожьеоблэнерго” в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о “Запорожьеоблэнерго”. В НАБУ говорят, что деятельность компании “Энергосеть”, которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов “Схем”, свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу “Энергосети” “препятствует глава САП Назар Холодницкий”.

“В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем проводил этот допрос, без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий — ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц „Черкассыоблэнерго“, и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят”, — отметил Лещенко.

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