Прокуроры Холодницкого третий раз отказались подписать подозрения фигурантам дела "Крючкова-Суркисов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) трижды возвращала проекты сообщений о подозрении фигурантам громкого уголовного производства, начатого по фактам хищения в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
По данным САП, в трех случаях (2017, 2018 и 2019 годы) в проектах сообщений, направленных НАБУ в антикоррупционную прокуратуру, отсутствовали законные основания для сообщения о подозрении фигурантам производства.
При этом в САП не уведомили, о каких конкретно фигурантах уголовного производства НАБУ идет речь.
"Также информируем, что в ходе расследования указанного производства 9 ноября 2018 года старшим прокурором группы процессуальных руководителей САП составлено и подписано сообщение о подозрении Дмитрию Крючкову в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины", - напомнили в САП.
Отметим, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.
По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".
"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем проводил этот допрос, без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем.
Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.