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Прокурори Холодницького втретє відмовилися підписати підозри фігурантам справи "Крючкова-Суркісів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) тричі повертала проекти повідомлень про підозру фігурантам гучного кримінального провадження, розпочатого за фактами розкрадання у сфері енергетики. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

За даними САП, у трьох випадках (2017, 2018 та 2019 роки) у проектах повідомлень, скерованих НАБУ до антикорупційної прокуратури, були відсутні законні підстави для повідомлення про підозру фігурантам провадження.

При цьому у САП не повідомили, про яких конкретно фігурантів кримінального провадження НАБУ йдеться.

"Також інформуємо, що під час розслідування вказаного провадження 9 листопада 2018 року старшим прокурором групи процесуальних керівників САП складено та підписано повідомлення про підозру Дмитру Крючкову у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України", - нагадали у САП.

Зауважимо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

За словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".

“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому проводив цей допит, не залучаючи детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький - ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою.

По-друге, прокурорами Холодницького із серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо службових осіб "Черкасиобленерго", і замість цього їх направляють до поліції. Тобто справу футболять”, - зазначив Лещенко.

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