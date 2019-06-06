У Крючкова есть веская причина замалчивать участие Суркисов в энергетической коррупции - эксперт

"Во-первых, Крючков является бизнес-партнером братьев Суркисов уже давно. И он представляет как раз сторону Суркисов в этом деле. Поэтому, они втроем сейчас поворачивают ситуацию таким образом, чтобы выглядеть "пострадавшими" по делу НАБУ. Хотят показаться пострадавшей стороной, которую якобы рекетировали Порошенко, Кононенко и другие. Поэтому я думаю, что это такая линия защиты", - сказал он.

Павловский также отметил, что в деле "энергосети", несмотря на 4 года следствия, до сих пор так и не удалось достичь ощутимого результата.

"В общем, ни одно дело, которое рассматривалось, резонансное - не доведено НАБУ до логического завершения - то есть, до правового заключения суда. По одному делу нет окончательного решения. Думаю, что НАБУ нравится сам процесс, а не результат. Но надеюсь, что будет доведено до приговора дело ("Энергосети" - ред.), ведь в ней речь идет о миллиардных убытках для государственного бюджета", - резюмировал он.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике с 2015 года. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП".

У Холодницкого, в частности, уже трижды возвращали в НАБУ проекты подозрений фигурантам указанного дела без согласования и объяснения причин.