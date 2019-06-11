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Причиненные "Энергосетью" убытки можно возместить арестом активов Суркисов - эксперт

Киев • УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня в обществе существует большой запрос на справедливость и доведение до логического завершения расследований коррупционных преступлений. Одно из таких резонансных дел, где люди ожидают справедливости и возмещения ущерба государству, - схемы "энергетической" коррупции через компанию "Энергосеть". Об этом в комментарии УНН сказал политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

Причиненные "Энергосетью" убытки можно возместить арестом активов Суркисов - эксперт

По его убеждению, при новом Президенте Зеленском расследование дела НАБУ по подозрению Дмитрия Крючкова (экс-руководителя "Энергосети" - ред.) и других фигурантов дела должно ускориться.

"Мы имеем нового Президента. И Зеленский, кстати, довольно неплохо реагирует на запросы общества. Поэтому, если НАБУ не ускорит расследование дела, то будет найден механизм воздействия в отношении ускорения рассмотрения, особенно в тех уголовных процессах, которые касаются интересов олигархов. Кроме того, может быть поднят вопрос о целесообразности существования таких институтов (НАБУ, ГБР - ред.), несмотря на то, что их создание базируется на стратегических договоренностях с международными экспертами", - отметил Дзивидзинский.

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По словам эксперта, главная цель коррупционных производств заключается не только в наказании виновных, но и для того, чтобы вернуть государству то, что было украдено - компенсировать нанесенные коррупционными схемами убытки. В деле "Энергосети" они оцениваются минимум в 1,4 млрд грн.

Соответственно, считает Дзивидзинский, уже сегодня следователи должны принимать меры для возврата средств государству. Для этого они имеют полномочия накладывать аресты на материальные активы фигурантов производства, среди которых известные олигархи Суркисы.

"(Для возмещения убытков - ред.) можно арестовывать часть активов братьев Суркисов. В качестве меры пресечения, предусмотренной юридическими процедурами. Мы видим такую работу на примере ГПУ, хоть слабо, да не так активно, как хотелось бы, но воплощают в жизнь механизм возмещения средств бюджета", - сказал он.

Дзивидзинский отметил, что сегодня риски не вернуть государству украденное на энергетических махинациях растут из-за попыток Суркисов вернуться на политический "олимп".

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"Учитывая, что братья Суркисы постепенно, после середины 90-х и второй половины 90-х годов, отошли от публичной политики в условное политическое небытие, а сейчас один из них оказался в списке политической силы "Оппозиционная платформа - За життя", то есть определенные риски.

Существует предположение. В экспертном кругу мы уже согласились, что, по всей вероятности, речь идет о распределении списка на группы влияния: условно Медведчука, к которым относятся Суркисы, условно группы Столара, условно Бойко-Левочкина.

Если учесть, что в верхнюю часть списка попали такие люди, и посмотреть на социологию, то вполне стоит предполагать, что через некоторое время после проведения парламентских выборов эти люди могут стать условно "новой украинской властью". По-моему, все это является непростым вызовом, потому что это абсолютно противоречит тем требованиям, которые общество дважды - сначала в 2014-м, а теперь уже с запросом на новые лица - отстояло", - отметил эксперт.

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По убеждению Дзивидзинского, это делается с четкой целью.

"Я уверен, что вряд ли у Суркисов проснулось какое-то большое желание заниматься законотворческой деятельностью, и они в своем статусе и возрасте решили сидеть и писать законы. Скорее, они могут избежать ответственности, спрятавшись за депутатской неприкосновенностью. Находясь во власти, они могут иметь влияние на рассмотрение дел, в том числе по коррупции в энергетике", - добавил он.

Напомним, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".

При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП".

Лещенко считает, что Назар Холодницкий пытается вывести Суркисов из-под подозрения.

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем, проводил этот допрос без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.

Добавим, что САП действительно уже трижды не согласовал подозрения НАБУ для фигурантов производства "Энергосети" и вернул их детективам без объяснений и комментариев.

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