Холодницький про схему "Крючкова-Суркісів": гроші реально були вкрадені

"Позиція Крючкова полягає в тому, що він не вважає свої дії злочином, а "господарські відносини", хоча ми так не вважаємо, гроші реально були вкрадені", - підкреслив Холодницький.

Він уточнив, що якщо скласти суми, зазначені в заявах Крючкова, то загальний збиток для держави складе понад 2 млрд грн.

"Суми скажені. Висновок... при чому, схеми, підприємства, які в статутному капіталі мають 1-2-10 гривень, а вугілля переганяють на мільярди гривень. Слідство зараз має встановити, які конкретні люди це робили", - повідомив глава САП.

Зазначимо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережа" "перешкоджає глава САП".

Лещенко вважає, що Назар Холодницький намагається вивести Суркісів з-під підозри.

"У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому, проводив цей допит без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде це справа. Він (Холодницький - ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницька з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб "Черкасиобленерго", і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять", - зазначив Лещенко.