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Холодницкий о схеме "Крючкова-Суркисов": деньги реально были украдены

Холодницкий о схеме "Крючкова-Суркисов": деньги реально были украдены

Киев  •  УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Экс-глава компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков, подозреваемый в махинациях в энергетической сфере, подал в САП 6 заявлений относительно правомерности действий ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства. Об этом в интервью журналисту Юрию Бутусову сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

"Позиция Крючкова состоит в том, что он не считает свои действия преступлением, а "хозяйственные отношения", хотя мы так не считаем, деньги реально были украдены", - подчеркнул Холодницкий.

Он уточнил, что если сложить суммы, указанные в заявлениях Крючкова, то общий ущерб для государства составит более 2 млрд грн.

"Суммы бешеные. Вывод… при чем, схемы, предприятия, которые в статутном капитале имеют 1-2-10 гривен, а уголь перегоняют на миллиарды гривен. Следствие сейчас должно установить, какие конкретные люди это делали", - сообщил глава САП.

Отметим, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП".

Лещенко считает, что Назар Холодницкий старается вывести Суркисов из-под подозрения.

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. При чем, проводил этот допрос без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий — ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", — отметил Лещенко.

Украинские Национальные Новости

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