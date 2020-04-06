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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72308 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85454 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95637 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106381 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91973 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103534 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131134 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130355 просмотра

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Облэнерго Суркисов имеет более 860 млн грн налогового долга

Облэнерго Суркисов имеет более 860 млн грн налогового долга

Киев  •  УНН

 • 13165 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Налоговый долг ПАО "Запорожьеоблэнерго" составляет 864,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Youcontrol, передает УНН.

"Налогоплательщик ("Запорожьеоблэнерго" - ред.) имеет налоговый долг 864 946 005 грн по состоянию на 01.03.2020", - говорится в сообщении.

Кроме того, аналитическая система подсчитала, что в течение последних трех лет "Запорожьеоблэнерго" фигурировало в 55 уголовных судебных делах.

Также, по состоянию на 3 апреля текущего года, против "Запорожьеоблэнерго" отрыто 6 исполнительных производств.

Отметим, что "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых энергетических схемах "Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосеть".

По итогам расследования, бывший руководитель "Энергосети" Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

Последний называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждаются в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо").

Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обысков офисов "Динамо", детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал касающимися энергетических сделок "Энергосети".

Справка: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию "Lex Perfecta" (Кипр) записано 16,52% предприятия.

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