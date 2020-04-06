Облэнерго Суркисов имеет более 860 млн грн налогового долга
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Налоговый долг ПАО "Запорожьеоблэнерго" составляет 864,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Youcontrol, передает УНН.
"Налогоплательщик ("Запорожьеоблэнерго" - ред.) имеет налоговый долг 864 946 005 грн по состоянию на 01.03.2020", - говорится в сообщении.
Кроме того, аналитическая система подсчитала, что в течение последних трех лет "Запорожьеоблэнерго" фигурировало в 55 уголовных судебных делах.
Также, по состоянию на 3 апреля текущего года, против "Запорожьеоблэнерго" отрыто 6 исполнительных производств.
Отметим, что "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых энергетических схемах "Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосеть".
По итогам расследования, бывший руководитель "Энергосети" Дмитрий Крючков уже получил подозрение.
Последний называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждаются в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо").
Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.
Кроме того, во время обысков офисов "Динамо", детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал касающимися энергетических сделок "Энергосети".
Справка: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию "Lex Perfecta" (Кипр) записано 16,52% предприятия.