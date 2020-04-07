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Долги "Запорожьеоблэнерго": Суркисы просили у суда рассрочку, но средства партнерам так и не отдали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Хозяйственный суд Запорожской области издал приказ о принудительном исполнении судебного решения о взыскании с ОАО “Запорожьеоблэнерго” в пользу ООО “Био-Агро” задолженности в сумме 671,2 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

По данным реестра, в 2014 году “Запорожьеоблэнерго” и “Био-Агро” заключили договор о поставках электроэнергии на сумму 755,1 тыс. грн. Впрочем, “Запорожьеоблэнерго” согласно договору уплатило “Био-Агро” только 83,8 тыс. грн. Остальные — 671 тыс. грн — компания не оплатила, и “Био-Агро” подало в суд.

Иск “Био-Агро” до “Запорожьеоблэнерго” было удовлетворено в полном объеме. 5 ноября 2019 года Хозяйственный суд Запорожской области постановил взыскать с “Запорожьеоблэнерго” задолженность в сумме 671 тыс. грн.

Кроме того, суд по просьбе ответчика (“Запорожьеоблэнерго”) позволил ему оплатить долги в рассрочку. Исполнение решения было рассроченное на 6 месяцев, начиная с 28 ноября 2019 года.

Однако, “Запорожьеоблэнерго” решение суда все равно не выполнило. Следовательно, в начале марта этого года суд издал приказ о принудительном взыскании с ОАО “Запорожьеоблэнерго” в пользу ООО “Био-Агро” задолженности в сумме 671,2 тыс. грн.

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Заметим, “Запорожьеоблэнерго” фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых энергетических схемах “Крючкова-Суркисов” через компанию “Энергосети”.

По итогам расследования, бывший руководитель “Энергосети” Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

Последний называют “человеком Суркисов”, хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждаются в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе “Динамо”).

Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обысков офисов “Динамо”, детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал касающиеся энергетических сделок “энергосети”.

Справка: миноритарными владельцами “Запорожьеоблэнерго” являются украинские олигархи — братья Суркисы. На связанную с ними компании “Lex Perfecta” (Кипр) записано 16,52% предприятия.

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