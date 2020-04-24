Органы власти не демонстрируют единства в противостоянии Суркисам по "делу Привата" - политолог

“Позиция Минюста, Офиса генпрокурора и СБУ должна быть в этом случае четкой, понятной и главное единственной. У нас этого нет. Некоторые органы государственной власти стоят не на позиции защиты национальных интересов в деле Привата. Дело Привата — это и вопрос Коломойского и братьев Суркисов.

Мы же видели определенные сообщения в том числе, от господина Рябошапки, который заявил, что притормаживает в вопросе возврата средств и вообще судебных процессов — СБУ, господин Баканов. А Минюст тоже занимает иногда не совсем четкую позицию, которая может быть воспринята, в том числе, судебными органами как способствующая возвращению активов Коломойскому и Суркисам”, — сказал Смолий.

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По его словам, пока, четкую государственную позицию в споре за Приват (кроме, конечно, НБУ) занял только Офис генерального прокурора. И политолог надеется, что заявления в защиту интересов государства Генпрокурора Ирины Венедиктовой самом деле искренни.

“В целом, мы же видим, как Суркисы раз за разом выигрывают различные суды. И поэтому, по моему мнению, здесь речь не только о юридических аргументах, но и политических договоренностях.

Мы даже можем говорить об определенной зависимости отдельных представителей власти в различных эшелонах от бывшего владельца Привата. Но есть еще требования МВФ. И вот только сейчас, когда есть реальная угроза дефолта, сдвинулось с места вопрос так называемого „антиколомойского“ закона”, — добавил Смолий.

Напомним, по словам Венедиктовой, прокуроры, обеспечивая участие в деле о национализации ПриватБанка, “преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия”.