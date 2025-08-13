Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після розмови із лідерами Європи та США висловив сподівання, що "сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього", передає УНН.

Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього - зазначив Зеленський.

Додамо

Президент України подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за те, що прийняв сьогоднішній особливий формат – розмову Європи та Сполучених Штатів.

Завжди важливо мати скоординовані позиції та допомагати одне одному в русі до справжнього миру. Ми всі у Європі однаково сприймаємо ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гідність і безпеку. Конструктивно співпрацюємо зі Сполученими Штатами. Готуємо спільні кроки - резюмував Зеленський.

Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом

Раніше

Президент Зеленський повідомив про узгодження п'яти спільних принципів завершення війни з президентом США та європейськими лідерами. Серед них — припинення вогню та гарантії безпеки для України.