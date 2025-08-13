$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 11862 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 17789 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 23466 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 53312 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 59474 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 110494 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 53557 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 94306 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 33098 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Зеленський після розмови з лідерами Європи та США висловив сподівання на швидке закінчення війни. Він подякував канцлеру Німеччини за організацію зустрічі та повідомив про узгодження п'яти спільних принципів.

Президент України Володимир Зеленський після розмови із лідерами Європи та США висловив сподівання, що "сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього", передає УНН.

Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього 

- зазначив Зеленський.

Додамо

Президент України подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за те, що прийняв сьогоднішній особливий формат – розмову Європи та Сполучених Штатів.

Завжди важливо мати скоординовані позиції та допомагати одне одному в русі до справжнього миру. Ми всі у Європі однаково сприймаємо ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гідність і безпеку. Конструктивно співпрацюємо зі Сполученими Штатами. Готуємо спільні кроки 

- резюмував Зеленський.

Раніше

Президент Зеленський повідомив про узгодження п'яти спільних принципів завершення війни з президентом США та європейськими лідерами. Серед них — припинення вогню та гарантії безпеки для України.

Антоніна Туманова

