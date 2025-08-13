Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с лидерами Европы и США выразил надежду, что "сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построению гарантированно мирного будущего", передает УНН.

Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построению гарантированно мирного будущего - отметил Зеленский.

Добавим

Президент Украины поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он принял сегодняшний особый формат – разговор Европы и Соединенных Штатов.

Всегда важно иметь скоординированные позиции и помогать друг другу в движении к настоящему миру. Мы все в Европе одинаково воспринимаем ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам достоинство и безопасность. Конструктивно сотрудничаем с Соединенными Штатами. Готовим совместные шаги - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Зеленский сообщил о согласовании пяти общих принципов завершения войны с президентом США и европейскими лидерами. Среди них — прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.