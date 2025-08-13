$41.430.02
48.080.12
ukenru
16:57 • 8028 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 15012 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 20224 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 25855 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 58576 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 63763 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119159 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 56821 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100840 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 97073 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

Президент Зеленский после разговора с лидерами Европы и США выразил надежду на скорое окончание войны. Он поблагодарил канцлера Германии за организацию встречи и сообщил о согласовании пяти общих принципов.

Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с лидерами Европы и США выразил надежду, что "сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построению гарантированно мирного будущего", передает УНН.

Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построению гарантированно мирного будущего 

- отметил Зеленский.

Добавим

Президент Украины поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он принял сегодняшний особый формат – разговор Европы и Соединенных Штатов.

Всегда важно иметь скоординированные позиции и помогать друг другу в движении к настоящему миру. Мы все в Европе одинаково воспринимаем ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам достоинство и безопасность. Конструктивно сотрудничаем с Соединенными Штатами. Готовим совместные шаги 

- резюмировал Зеленский.

Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом13.08.25, 20:23 • 4724 просмотра

Ранее

Президент Зеленский сообщил о согласовании пяти общих принципов завершения войны с президентом США и европейскими лидерами. Среди них — прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.

Антонина Туманова

политика
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина