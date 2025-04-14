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Financial Times

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The Guardian

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Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Київ • УНН

 • 9254 перегляди

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Спікерка Верхньої палати Парламенту Австрії Андреа Едер-Ґічталер вперше прибула до України на запрошення віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, пише УНН з посиланням на сторінку Кондратюк в Х.

На моє запрошення, в Україну вперше прибула Спікерка Верхньої палати Парламенту Австрії Андреа Едер-Ґічталер 

- повідомила Кондратюк.

Кондратюк назвала цей візит важливим і символічним жестом солідарності на тлі нещодавніх ракетних атак рф на Кривий Ріг та Суми, внаслідок яких загинуло і постраждало багато цивільних осіб, зокрема і діти.

Працюємо сьогодні у Львові. Як зазначила пані Андреа, в ці важкі дні для Українського народу "наші серця бʼються разом з Україною". Австрія хоч і нейтральна у військовому відношенні країна, але не може і не буде залишатися байдужою до важких гуманітарних наслідків російської агресії, з якими стикаються українці 

- повідомила віцеспікер.

Доповнення

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп прибув з візитом до України.

Принц Гаррі відвідав Львів: з’явилося відео його візиту11.04.25, 13:35 • 5899 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Верховна Рада
Австрія
Андрій Садовий
Україна
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