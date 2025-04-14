Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Спікерка Верхньої палати Парламенту Австрії Андреа Едер-Ґічталер вперше прибула до України на запрошення віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, пише УНН з посиланням на сторінку Кондратюк в Х.

Кондратюк назвала цей візит важливим і символічним жестом солідарності на тлі нещодавніх ракетних атак рф на Кривий Ріг та Суми, внаслідок яких загинуло і постраждало багато цивільних осіб, зокрема і діти.

Працюємо сьогодні у Львові. Як зазначила пані Андреа, в ці важкі дні для Українського народу "наші серця бʼються разом з Україною". Австрія хоч і нейтральна у військовому відношенні країна, але не може і не буде залишатися байдужою до важких гуманітарних наслідків російської агресії, з якими стикаються українці