Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України
Київ • УНН
Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
Спікерка Верхньої палати Парламенту Австрії Андреа Едер-Ґічталер вперше прибула до України на запрошення віцеспікера Верховної Ради Олени Кондратюк, пише УНН з посиланням на сторінку Кондратюк в Х.
На моє запрошення, в Україну вперше прибула Спікерка Верхньої палати Парламенту Австрії Андреа Едер-Ґічталер
Кондратюк назвала цей візит важливим і символічним жестом солідарності на тлі нещодавніх ракетних атак рф на Кривий Ріг та Суми, внаслідок яких загинуло і постраждало багато цивільних осіб, зокрема і діти.
Працюємо сьогодні у Львові. Як зазначила пані Андреа, в ці важкі дні для Українського народу "наші серця бʼються разом з Україною". Австрія хоч і нейтральна у військовому відношенні країна, але не може і не буде залишатися байдужою до важких гуманітарних наслідків російської агресії, з якими стикаються українці
Доповнення
Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп прибув з візитом до України.
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