Спикер Верхней палаты парламента Австрии впервые прибыла в Украину
Киев • УНН
Андреа Эдер-Гичталер прибыла в Украину по приглашению вице-спикера ВР Елены Кондратюк. Визит является важным жестом солидарности на фоне атак рф на украинские города.
Спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер впервые прибыла в Украину по приглашению вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, пишет УНН со ссылкой на страницу Кондратюк в Х.
По моему приглашению, в Украину впервые прибыла Спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер
Кондратюк назвала этот визит важным и символическим жестом солидарности на фоне недавних ракетных атак рф на Кривой Рог и Сумы, в результате которых погибло и пострадало много гражданских лиц, в том числе и дети.
Работаем сегодня во Львове. Как отметила госпожа Андреа, в эти тяжелые дни для Украинского народа "наши сердца бьются вместе с Украиной". Австрия хоть и нейтральна в военном отношении страна, но не может и не будет оставаться равнодушной к тяжелым гуманитарным последствиям российской агрессии, с которыми сталкиваются украинцы
Дополнение
Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с визитом в Украину.
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