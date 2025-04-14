Спикер Верхней палаты парламента Австрии впервые прибыла в Украину

Спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер впервые прибыла в Украину по приглашению вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, пишет УНН со ссылкой на страницу Кондратюк в Х.

Кондратюк назвала этот визит важным и символическим жестом солидарности на фоне недавних ракетных атак рф на Кривой Рог и Сумы, в результате которых погибло и пострадало много гражданских лиц, в том числе и дети.

Работаем сегодня во Львове. Как отметила госпожа Андреа, в эти тяжелые дни для Украинского народа "наши сердца бьются вместе с Украиной". Австрия хоть и нейтральна в военном отношении страна, но не может и не будет оставаться равнодушной к тяжелым гуманитарным последствиям российской агрессии, с которыми сталкиваются украинцы