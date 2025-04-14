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Спикер Верхней палаты парламента Австрии впервые прибыла в Украину

Киев • УНН

 • 9192 просмотра

Андреа Эдер-Гичталер прибыла в Украину по приглашению вице-спикера ВР Елены Кондратюк. Визит является важным жестом солидарности на фоне атак рф на украинские города.

Спикер Верхней палаты парламента Австрии впервые прибыла в Украину

Спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер впервые прибыла в Украину по приглашению вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, пишет УНН со ссылкой на страницу Кондратюк в Х.

По моему приглашению, в Украину впервые прибыла Спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер 

- сообщила Кондратюк.

Кондратюк назвала этот визит важным и символическим жестом солидарности на фоне недавних ракетных атак рф на Кривой Рог и Сумы, в результате которых погибло и пострадало много гражданских лиц, в том числе и дети.

Работаем сегодня во Львове. Как отметила госпожа Андреа, в эти тяжелые дни для Украинского народа "наши сердца бьются вместе с Украиной". Австрия хоть и нейтральна в военном отношении страна, но не может и не будет оставаться равнодушной к тяжелым гуманитарным последствиям российской агрессии, с которыми сталкиваются украинцы 

- сообщила вице-спикер.

Дополнение

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с визитом в Украину.

Принц Гарри посетил Львов: появилось видео его визита11.04.25, 13:35 • 5889 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Верховная Рада
Австрия
Андрей Садовый
Украина
Кривой Рог
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