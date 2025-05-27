Сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 30609 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 90637 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 82617 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 100520 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 111033 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 85350 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 86854 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 85840 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 81157 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 85987 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
95%
746мм
Популярнi новини

Трамп після розмови з путіним демонструє небажання тиснути на рф і запроваджувати жорсткі санкції - New York Times

26 травня, 19:37 • 6400 перегляди

У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування

26 травня, 19:59 • 12773 перегляди

У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо

26 травня, 20:32 • 12616 перегляди

Німеччина не змінювала обмеження дальності ударів по рф - віцеканцлер

23:45 • 19063 перегляди

Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА

00:50 • 12975 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 60083 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 451294 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 485873 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 436184 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 526261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 27805 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 52883 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 177751 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 283107 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 114713 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Київ • УНН

 • 580 перегляди

27 травня Україна відзначає День Сил спеціальних операцій. ССО виконують найнебезпечніші завдання та активно співпрацюють з НАТО, українські спецпризначенці одні з найкращих у Європі.

Сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сьогодні, 27 травня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій. Раніше він припадав на 29 липня, проте вчора, указом Президента України Володимира Зеленського дата була перенесена. Хто такі ССО та як захищають Україну - пише УНН.

Деталі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) – це гордість та надія української армії. Ці воїни виконують найнебезпечніші завдання: від проведення рейдів, диверсій, психологічних операцій та розвідки до ліквідації ворожих об’єктів і порятунку заручників. Сьогодні ми дякуємо нашим Силам спеціальних операцій – за кожен знищений ворожий склад, за кожну врятовану українську душу та за наш спокій.

Фактично ССО ЗСУ був створений у 2007 році як окремий структурний підрозділ Генерального штабу ЗСУ. Відповідну директиву підписав тодішній міністр оборони України Анатолій Гриценко. Очолив управління Юрій Серветник, який був розробником концепції діяльності ССО. Підрозділ існував до 2012 року. В 2016 році, після початку війни на Донбасі, процес створення ССО був завершений указом Президента України (Петра Порошенка) та підписаним законом, який визначив правовий статус ССО.

У 2016 році відбувся перший випуск 29 інструкторів ССО, підготовлених за програмою Об’єднаної багатонаціональної групи, до складу якої входять США, Литва, Латвія та Естонія.

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації24.03.25, 07:40 • 128002 перегляди

Відомо, що ССО активно співпрацюють з підрозділами НАТО, проходять спільні навчання та обмінюються досвідом. Завдяки цьому українські спецпризначенці одні з найкращих у Європі. У 2019 році 140-й окремий центр спеціального призначення ССО став першим підрозділом не з країн-членів НАТО, який отримав сертифікацію як підрозділ Сил швидкого реагування НАТО.

У 2022 році ССО отримали нову емблему – срібного вовка, що символізує витривалість і здатність діяти в будь-яких умовах. Емблема 73-го морського центру ССО є морський коник поєднаний із мечем Святослава Хороброго. Вона символізує морські операції, скритність та адаптивність до водного середовища.

ССО також мають власне гасло: "Іду на ви!" – бойовий девіз великого київського князя Святослава Хороброго, який нагадує про давню українську військову традицію та незламність.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що згідно з опублікованим на сайті Президента указом цим днем ушановується мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій.

СБУ дронами знищила ворожу РЛС та склади на платформах у Чорному морі: показали відео спецоперації19.05.25, 09:47 • 3322 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Суспільство
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
НАТО
Збройні сили України
Владимир Зеленский
Україна
Brent
$63.97
Bitcoin
$108,898.10
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,369.44
Ethereum
$2,549.76