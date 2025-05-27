Сьогодні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сьогодні, 27 травня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій. Раніше він припадав на 29 липня, проте вчора, указом Президента України Володимира Зеленського дата була перенесена. Хто такі ССО та як захищають Україну - пише УНН.

Деталі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) – це гордість та надія української армії. Ці воїни виконують найнебезпечніші завдання: від проведення рейдів, диверсій, психологічних операцій та розвідки до ліквідації ворожих об’єктів і порятунку заручників. Сьогодні ми дякуємо нашим Силам спеціальних операцій – за кожен знищений ворожий склад, за кожну врятовану українську душу та за наш спокій.

Фактично ССО ЗСУ був створений у 2007 році як окремий структурний підрозділ Генерального штабу ЗСУ. Відповідну директиву підписав тодішній міністр оборони України Анатолій Гриценко. Очолив управління Юрій Серветник, який був розробником концепції діяльності ССО. Підрозділ існував до 2012 року. В 2016 році, після початку війни на Донбасі, процес створення ССО був завершений указом Президента України (Петра Порошенка) та підписаним законом, який визначив правовий статус ССО.

У 2016 році відбувся перший випуск 29 інструкторів ССО, підготовлених за програмою Об’єднаної багатонаціональної групи, до складу якої входять США, Литва, Латвія та Естонія.

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Відомо, що ССО активно співпрацюють з підрозділами НАТО, проходять спільні навчання та обмінюються досвідом. Завдяки цьому українські спецпризначенці одні з найкращих у Європі. У 2019 році 140-й окремий центр спеціального призначення ССО став першим підрозділом не з країн-членів НАТО, який отримав сертифікацію як підрозділ Сил швидкого реагування НАТО.

У 2022 році ССО отримали нову емблему – срібного вовка, що символізує витривалість і здатність діяти в будь-яких умовах. Емблема 73-го морського центру ССО є морський коник поєднаний із мечем Святослава Хороброго. Вона символізує морські операції, скритність та адаптивність до водного середовища.

ССО також мають власне гасло: "Іду на ви!" – бойовий девіз великого київського князя Святослава Хороброго, який нагадує про давню українську військову традицію та незламність.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що згідно з опублікованим на сайті Президента указом цим днем ушановується мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій.

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