Сегодня отмечают День Сил специальных операций ВСУ

Сегодня, 27 мая, в Украине отмечают День Сил специальных операций. Ранее он приходился на 29 июля, однако вчера, указом Президента Украины Владимира Зеленского дата была перенесена. Кто такие ССО и как защищают Украину - пишет УНН.

Детали

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) – это гордость и надежда украинской армии. Эти воины выполняют самые опасные задания: от проведения рейдов, диверсий, психологических операций и разведки до ликвидации вражеских объектов и спасения заложников. Сегодня мы благодарим наши Силы специальных операций – за каждый уничтоженный вражеский склад, за каждую спасенную украинскую душу и за наше спокойствие.

Фактически ССО ВСУ был создан в 2007 году как отдельное структурное подразделение Генерального штаба ВСУ. Соответствующую директиву подписал тогдашний министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Возглавил управление Юрий Серветник, который был разработчиком концепции деятельности ССО. Подразделение существовало до 2012 года. В 2016 году, после начала войны на Донбассе, процесс создания ССО был завершен указом Президента Украины (Петра Порошенко) и подписанным законом, который определил правовой статус ССО.

В 2016 году состоялся первый выпуск 29 инструкторов ССО, подготовленных по программе Объединенной многонациональной группы, в состав которой входят США, Литва, Латвия и Эстония.

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Известно, что ССО активно сотрудничают с подразделениями НАТО, проходят совместные учения и обмениваются опытом. Благодаря этому украинские спецназовцы одни из лучших в Европе. В 2019 году 140-й отдельный центр специального назначения ССО стал первым подразделением не из стран-членов НАТО, который получил сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.

В 2022 году ССО получили новую эмблему – серебряного волка, символизирующего выносливость и способность действовать в любых условиях. Эмблема 73-го морского центра ССО является морской конек, совмещенный с мечом Святослава Хороброго. Она символизирует морские операции, скрытность и адаптивность к водной среде.

ССО также имеют собственный лозунг: "Иду на вы!" – боевой девиз великого киевского князя Святослава Хороброго, который напоминает о давней украинской военной традиции и несокрушимости.

Напомним

Ранее УНН писал, что согласно опубликованному на сайте Президента указу этим днем чествуется мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью основания новых военных традиций.

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