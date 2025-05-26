День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначатимуть 27 травня: Зеленський підписав указ
Київ • УНН
Володимир Зеленський встановив нову дату святкування Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відтепер його відзначатимуть 27 травня, а не 29 липня.
В Україні 27 травня встановлено День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України указом Президента України Володимира Зеленського №346/2025 від 26 травня, пише УНН.
Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня
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Згідно з опублікованим на сайті Президента указом, це відбувається, "ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій".
Водночас визнається таким, що втратив чинність, указ Президента від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", яким День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України встановлювався 29 липня.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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