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Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора
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День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначатимуть 27 травня: Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Володимир Зеленський встановив нову дату святкування Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відтепер його відзначатимуть 27 травня, а не 29 липня.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначатимуть 27 травня: Зеленський підписав указ

В Україні 27 травня встановлено День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України указом Президента України Володимира Зеленського №346/2025 від 26 травня, пише УНН.

Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня

- ідеться у тексті президентського указу.

Деталі

Згідно з опублікованим на сайті Президента указом, це відбувається, "ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій".

Водночас визнається таким, що втратив чинність, указ Президента від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", яким День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України встановлювався 29 липня.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ09.05.24, 13:58 • 18652 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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