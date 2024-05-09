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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Київ • УНН

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Президент Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на його місце Олександра Трепака.

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На його місце призначив Олександра Трепака, передає УНН з посиланням на відповідні президентські укази від 9 травня.

Деталі

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Водночас Зеленський призначив Олександра Трепака командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - сказано у тексті другого указу.

Доповнення

Лупанчука було введено до складу Ставки Верховного Головнокомандувача як нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ в листопаді 2023 року.

Тоді було звільнено Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Олександр Трепак – Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, згодом призначений начальником штабу – заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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