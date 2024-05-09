Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На его место назначил Александра Трепака, передает УНН со ссылкой на соответствующие президентские указы от 9 мая.

Детали

"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

В то же время Зеленский назначил Александра Трепака командующим Сил специальных операций ВСУ.

"Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - сказано в тексте второго указа.

Дополнение

Лупанчук был введен в состав Ставки Верховного Главнокомандующего как новый командующий Сил специальных операций ВСУ в ноябре 2023 года.

Тогда был уволен Виктор Хоренко с должности командующего Сил специальных операций ВСУ по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Александр Трепак - Герой Украины, был командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения, впоследствии назначен начальником штаба - заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.