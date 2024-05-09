Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  65667 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130553 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120922 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167462 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150431 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149603 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
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7 мая 2024, 07:27  •  290218 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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7 мая 2024, 11:15  •  251357 просмотра
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3 мая 2024, 16:08  •  396398 просмотра

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Президент Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Александра Трепака.

политика •   •  4758 просмотра
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Верховная Рада приняла закон, разрешающий одновременную выдачу паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, в том числе для украинцев за рубежом, с разной стоимостью в зависимости от времени оформления.

Общество •   •  5019 просмотра
Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  5000 просмотра
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Две гидроэлектростанции в Украине были выведены из эксплуатации из-за значительных повреждений, вызванных масштабной российской атакой на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  12496 просмотра
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

политика •   •  11524 просмотра
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

политика •   •  11334 просмотра
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

В минобороны Британии говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окраины Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.

Война •   •  11376 просмотра
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.

политика •   •  9956 просмотра
Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Служба безопасности Украины обезвредила сеть прокремлевских пропагандистов, которые действовали в разных регионах Украины, публично оправдывали вооруженную агрессию россии, восхваляли путина, призывали к восстановлению ссср и создавали фейковые видеоролики с дискредитацией Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9897 просмотра
Восхваляли путина и призывали восстановить ссср: нейтрализована сеть прокремлевских пропагандистов

Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.

политика •   •  9355 просмотра
Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский