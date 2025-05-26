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День Сил специальных операций ВСУ будут отмечать 27 мая: Зеленский подписал указ

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Владимир Зеленский установил новую дату празднования Дня Сил специальных операций ВСУ. Отныне его будут отмечать 27 мая, а не 29 июля.

День Сил специальных операций ВСУ будут отмечать 27 мая: Зеленский подписал указ

В Украине 27 мая установлен День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины указом Президента Украины Владимира Зеленского №346/2025 от 26 мая, пишет УНН.

Установить в Украине День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 27 мая

- говорится в тексте президентского указа.

Детали

Согласно опубликованному на сайте Президента указу, это происходит, "чествовуя мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью основания новых военных традиций".

В то же время признается утратившим силу указ Президента от 26 июля 2016 года № 311/2016 "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", которым День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины устанавливался 29 июля.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ09.05.24, 13:58 • 18652 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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