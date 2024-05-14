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Сьогодні День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни: скільки наших співвітчизників стали Праведниками народів світу

Сьогодні День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни: скільки наших співвітчизників стали Праведниками народів світу

Київ • УНН

 • 32025 перегляди

14 травня Україна вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. 2673 наших співвітчизника визнані Ізраїлем Праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки.

Сьогодні, 14 травня, в Україні вшановують пам’ять людей, які під час Другої світової війни, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв від нацистів, пише УНН.

Подія була започаткована постановою Верховної Ради у 2021 році та співпадає із відзначенням Дня незалежності Ізраїлю.

Під час Голокосту, за різними оцінками науковців, у Європі було знищено близько 6 мільйонів євреїв. З них чверть, 1,5 мільйони, - стали жертвами нацистів на території України. І цифра могла бути набагато більшою якби не самовідданість людей, які, ризикуючи, своїм життям під час Другої світової війни рятували євреїв від неминучої смерті.

2673 наших співвітчизника удостоєні державою Ізраїль високого звання "Праведник народів світу".

Це звання присвоює Ізраїльській національний меморіал Катастрофи і Героїзму "Яд Вашем" людям по всій планеті за порятунок євреїв від Голокосту.

При цьому, за даними українських істориків, людей які рятували євреїв на території України набагато більше ніж офіційно визнано.

Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції за кількістю Праведників народів світу. Їхніми іменами названі вулиці та пам’ятники в Україні, а їхні героїчні вчинки є невід’ємною частиною уроків історії та практик вшанування пам’яті.

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової є не лише вшануванням пам’яті людей, що проявили надзвичайну хоробрість, але й нагадуванням про здатність людини до співчуття та мужності перед обличчям неймовірних звірств.

Додатково

За роки окупації нацистами Києва у Бабиному Яру, який став символом Голокосту в Україні, було розстріляно більше 100 тисяч людей.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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