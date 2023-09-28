Сьогодні річниця трагедії Бабиного Яру: скільки євреїв було розстріляно у Києві, російські окупанти наслідують нацистів

Два найтрагічніших дні

Розстріли в урочищі Бабин Яр розпочалися одразу після того як нацисти увійшли до Києва. Та найтрагічнішими стали 29 і 30 вересня 1941 року.

Напередодні у Києві розвісили оголошення, що всі євреї міста мають прибути 29 вересня вранці на ріг вулиць Мельникової та Дегтярівської. При цьому, взяти з собою документи, цінні речі та необхідний одяг.

До початку війни у Києві жило близько 160 тисяч євреїв. На момент окупації міста нацистами їх залишилося близько 60-ти тисяч.

В район Бабиного Яру потягнулися величезні черги людей, які в той момент не розуміли, що на них очікує.

Їх, нібито, для чогось, реєстрували. Потім відбирали усі речі, змушували роздягнутися, і розстрілювали по 40-50 чоловік за хвилину. Тіла присипали землею, і страта продовжувалася.

Безперервні звуки пострілів приглушували музикою та мотором літака, який літав над Бабиним Яром.

За два дні нацисти у Бабиному Яру вбили майже 34 тисячі євреїв. Виконавцем розстрілів кінця вересня була зондеркоманда 4а під орудою штандартенфюрера СС Пауля Блобеля.

Регулярні розстріли у Бабиному Яру продовжувалися і після цього. Зокрема, протягом двох років саме тут були вбиті більше 600 членів ОУН.

Точну кількість розстріляних у Бабиному Яру встановити неможливо.. Вважається, що нацисти вбили тут близько 100 тисяч людей.

Спільна молитва

Завтра, 29 вересня, о 14:30 у Заповіднику “Бабин Яр”, поруч із пам’ятником “Менора” відбудеться спільна молитва представників різних конфесій.

Вперше спільна міжрелігійна молитва, до якої долучилися усі небайдужі, була проведена у 2021 році, у 80-ті роковини трагедії.

Російські окупанти — послідовники нацистів

Бабин Яр — це військовий злочин та акт геноциду, за який, нацисти, в тому числі, відповіли і на Нюрнберзькому трибуналі.

Нині то саме творять на українській землі російські окупанти. Буча, Бородянка, Ізюм, Маріуполь сотні інших населених пунктів де окупанти свідомо і масово вбивали мирних людей.

Нарешті про це заговорили і в ООН. Зокрема Комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже вказує на заклики до геноциду в риториці представників росії і про можливі злочини проти людяності в Україні.

Також зібрані додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах під їхнім контролем було широко поширеним і систематичним.

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