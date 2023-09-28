Сегодня годовщина трагедии Бабьего Яра: сколько евреев было расстреляно в Киеве, российские оккупанты подражают нацистам

Два самых трагических дня

Расстрелы в урочище Бабий Яр начались сразу после того как нацисты вошли в Киев. Но самыми трагическими стали 29 и 30 сентября 1941 года.

Накануне в Киеве развесили объявление, что все евреи города должны прибыть 29 сентября утром на угол улиц Мельниковой и Дегтяревской. При этом, взять с собой документы, ценные вещи и необходимую одежду.

До начала войны в Киеве жило около 160 тысяч евреев. На момент оккупации города нацистами их осталось около 60-ти тысяч.

В район Бабьего Яра потянулись огромные очереди людей, которые в тот момент не понимали, что их ожидает.

Их, якобы, для чего-то, регистрировали. Затем отбирали все вещи, заставляли раздеться, и расстреливали по 40-50 человек за минуту. Тела присыпали землей, и казнь продолжалась.

Непрерывные звуки выстрелов приглушались музыкой и мотором самолета, который летал над Бабьим Яром.

За два дня нацисты в Бабьем Яру убили почти 34 тысячи евреев. Исполнителем расстрелов конца сентября была зондеркоманда 4а под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля.

Регулярные расстрелы в Бабьем Яру продолжались и после этого. В частности, в течение двух лет именно здесь были убиты более 600 членов ОУН.

Точное количество расстрелянных в Бабьем Яру установить невозможно. Считается, что нацисты убили здесь около 100 тысяч человек.

Совместная молитва

Завтра, 29 сентября, в 14:30 в Заповеднике “Бабий Яр”, рядом с памятником “Менора” состоится совместная молитва представителей разных конфессий.

Впервые совместная межрелигиозная молитва, к которой присоединились все неравнодушные, была проведена в 2021 году, в 80-ю годовщину трагедии.

Российские оккупанты — последователи нацистов

Бабий Яр — это военное преступление и акт геноцида, за который, нацисты, в том числе, ответили и на Нюрнбергском трибунале.

Ныне то же самое творят на украинской земле российские оккупанты. Буча, Бородянка, Изюм, Мариуполь сотни других населенных пунктов где оккупанты сознательно и массово убивали мирных людей.

Наконец-то об этом заговорили и в ООН. В частности Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине уже указывает на призывы к геноциду в риторике представителей россии и о возможных преступлениях против человечности в Украине.

Также собраны дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах под их контролем было широко распространенным и систематическим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреливали людей во время оккупации Киевщины: еще трем военным рф сообщено о подозрении