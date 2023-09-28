Розстрілювали людей під час окупації Київщини: ще трьом військовим рф повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Трьом російським військовим оголошено підозри за розстріл людей під час окупації Київщини. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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Як повідомляється, впродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни.
За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 - убили, а їх тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів, вказали у поліції.
Окупанти втекли під натиском ЗСУ, а обгорілі рештки тіл їх жертв так і залишилися лежати на дорозі.
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"Проте слідчим Нацполіції вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій та встановити їхніх вбивць - бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил рф", - повідомили у поліції.
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