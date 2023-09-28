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Розстрілювали людей під час окупації Київщини: ще трьом військовим рф повідомлено про підозру

Розстрілювали людей під час окупації Київщини: ще трьом військовим рф повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 179744 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Трьом російським військовим оголошено підозри за розстріл людей під час окупації Київщини. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, впродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни.

За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 - убили, а їх тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів, вказали у поліції.

Окупанти втекли під натиском ЗСУ, а обгорілі рештки тіл їх жертв так і залишилися лежати на дорозі.

Цитата

"Проте слідчим Нацполіції вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій та встановити їхніх вбивць - бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил рф", - повідомили у поліції.

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