Расстреливали людей во время оккупации в Киевской области: еще трем военным рф сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Трем российским военным объявлены подозрения за расстрел людей во время оккупации в Киевской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в течение февраля и марта 2022 года оккупанты на трассе Киев-Житомир систематически расстреливали гражданские автомобили, их водителей с пассажирами и пешеходов, которые пытались убежать от войны.
За это время они тяжело ранили 6 украинцев и 26 - убили, а их тела сожгли вместе с расстрелянными автомобилями, чтобы скрыть следы своих преступлений, указали в полиции.
Оккупанты сбежали под натиском ВСУ, а обгоревшие останки тел их жертв так и остались лежать на дороге.
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"Однако следователям Нацполиции удалось установить личности погибших, восстановить хронологию событий и установить их убийц - бурятов из 2-го батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил рф", - сообщили в полиции.
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