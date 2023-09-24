Фіксуються випадки переодягання росіян в українську форму — ОСУВ “Таврія”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Фіксуються випадки, коли російські окупанти переодягаються в українську військову форму та введуть у такому вигляді бойові дії. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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“Фіксуються випадки переодягання ворога у військову українську форму та введення у такому вигляді бойових дій”, — розповів Штупун.
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Окрім того, Штупун повідомляв, що росіяни намагаються оточити Авдіївку. В районі Вербового українські військові потихеньку витісняють противника.
Штупун розповідав раніше, що у Запорізькій області на другій лінії оборони росіян можуть бути “підземні міста і навіть лабіринти”.