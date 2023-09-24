Фіксуються випадки переодягання росіян в українську форму — ОСУВ “Таврія”

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“Фіксуються випадки переодягання ворога у військову українську форму та введення у такому вигляді бойових дій”, — розповів Штупун.

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Окрім того, Штупун повідомляв, що росіяни намагаються оточити Авдіївку. В районі Вербового українські військові потихеньку витісняють противника.

Штупун розповідав раніше, що у Запорізькій області на другій лінії оборони росіян можуть бути “підземні міста і навіть лабіринти”.