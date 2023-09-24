Фиксируются случаи переодевания россиян в украинскую форму - ОСУВ "Таврия"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Фиксируются случаи, когда российские оккупанты переодеваются в украинскую военную форму и вводят в таком виде боевые действия. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления, полковник ВСУ Александр Штупун в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Фиксируются случаи переодевания врага в военную украинскую форму и введения в таком виде боевых действий”, — рассказал Штупун.
Дополнение
Кроме того, Штупун сообщал, что россияне пытаются окружить Авдеевку. В районе Вербового украинские военные потихоньку вытесняют противника.
Штупун рассказывал ранее, что в Запорожской области на второй линии обороны россиян могут быть “подземные города и даже лабиринты”.