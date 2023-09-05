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На другій лінії російської оборони можуть бути "підземні міста" – полковник ЗСУ

На другій лінії російської оборони можуть бути "підземні міста" – полковник ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Запорізькій області на другій лінії оборони росіян можуть бути "підземні міста і навіть лабіринти". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олександр Штупун, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи справді друга лінія оборони ворога — це "підземні міста" та "лабіринти", він відповів, що не володіє такою інформацією.

Однак відзначив, що росіяни мали понад рік на побудову фортифікацій на півдні.

"Тому я думаю, що лабіринти там існують", — заявив Штупун.

Доповнення

Щодо другої лінії оборони російських окупантів, він стаказв, що окопи там не такі місці.

"Вона (друга лінія. – ред.) досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика. Єдине, що нам може зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні", – сказав полковник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУкраїнська авіація завдала 13 ударів по ворогу за добу – Генштаб

Додамо

За минулу добу на Таврійському напрямку ворог втратив 20 одиниць техніки та майже 250 солдатів. 

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