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На Таврійському напрямку ворог втратив 20 одиниць техніки та майже 250 солдат

На Таврійському напрямку ворог втратив 20 одиниць техніки та майже 250 солдат

Київ • УНН

 • 353202 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сили оборони України продовжують роботу на Таврійському напрямку. Зокрема було знищено 20 одиниць ворожої техніки та ліквідовано майже 250 солдат. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.

Цитата 

"Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

Зокрема, за останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3).

Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Нагадаємо

Сили оборони України продовжують роботу на Таврійському напрямку. Зокрема було знищено 32 одиниці ворожої техніки та ліквідовано майже 300 солдат.

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