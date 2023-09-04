На Таврійському напрямку ворог втратив 20 одиниць техніки та майже 250 солдат

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"Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

Зокрема, за останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3).

Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Нагадаємо

Сили оборони України продовжують роботу на Таврійському напрямку. Зокрема було знищено 32 одиниці ворожої техніки та ліквідовано майже 300 солдат.