На Таврійському напрямку ворог втратив 32 одиниці техніки та майже 300 солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сили оборони України продовжують роботу на Таврійському напрямку. Зокрема було знищено 32 одиниці ворожої техніки та ліквідовано майже 300 солдат. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань.
Зокрема, за останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні - 77, поранені - 208, полон - 4).
“Знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На Таврійському напрямку ворог зазнає значних втрат, зокрема особового складу втрачено 183 людини та знищено 18 одиниць військової техніки.