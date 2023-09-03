На Таврическом направлении враг потерял 32 единицы техники и почти 300 солдат

Детали

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

В частности, за последние сутки потери врага составили 289 человек (безвозвратные - 77, раненые - 208, плен - 4).

“Уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага”, - говорится в сообщении.

Напомним

На Таврическом направлении враг несет значительные потери, в частности личного состава потеряно 183 человека и уничтожено 18 единиц военной техники.