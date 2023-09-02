На Таврійському напрямку знищено 18 одиниць ворожої техніки та 9 складів

Цитата

“Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 9 складів боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1407 вогневих завдань. Втрати ворога на цьому напрямку за останню добу склали 183 особи (безповоротні - 47, поранені - 136).

Доповнення

У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 31 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.