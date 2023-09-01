Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення - Генштаб

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 31 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Винторівка, Ромашкове, Шалигине, Сімейкине, Волфине, Володимирівка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Мирне, Торське, Свято-Покровське, Івано-Дар'ївка, Никифорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Дачне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Продовжив завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Керамік, Степове, Сєверне, Невельське, Мемрик Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне, Вільне Поле та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Милове, Козацьке, Бургунка, Токарівка та Янтарне Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 263 490 осіб, 4459 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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