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Ситуация на фронте: в течение суток состоялось 31 боевое столкновение - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 31 боевое столкновение. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Винторовка, Ромашково, Шалигино, Семейкино, Волфино, Владимировка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Терновая, Караичное, Хрипуны, Колодязное Харьковской области.

На Купьянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григорьевка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжил наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степное, Северное, Невельское, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное, Свободное Поле и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малиновка Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Миловое, Казацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 263 490 человек, 4459 танков и сотен единиц другой военной техники.

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